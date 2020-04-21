台南市長黃偉哲今天再度炮轟海軍「切香腸」，軍方指官兵14日當天都在船上，15日才下軍艦，但台南市政府卻查出一名30多歲確診官兵14日下船到左營超商購物，「現在也擔心那位誠實阿兵哥回去部隊會不會被長官處分，有人被處分就不會有人敢講真話，他意外成為吹哨者，也讓磐石艦疫調失真失準曝了光。」

黃偉哲說，中央給的資訊有限，除了20幾人外，其他阿兵哥一採、二採結果為何，應該要趕快對外公開，也希望他們都能自主健康管理跟檢疫，因為同在一艘船，不希望疫情擴大，這樣全民才能鬆一口氣。

他說，誠如阿中部長所說，疫調清楚詳實就能減少感染風險，但第一時間真的不了解，為何海軍對於整個就診人數、次數都分不清，連阿兵哥下船時間也找不到，如果不是台南疫調人員問到的話，大家都以為他們15日才下船，因此，現在也擔心那位誠實阿兵哥回去部隊會不會被長官處分，有人被處分就不會有人敢講真話，希望部隊要誠實把時間、人數講清楚，才能重建國人信心。

(中時 )