海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，軍方後續解釋遭批評如同擠牙膏，令人懷疑。對此，國民黨立法院黨團總召林為洲今天痛批，真的是荒腔走板，這次防疫計畫沒有做好，讓相關的軍事演訓自曝戰力弱點，質疑這個時間出航的目的，國人有權利了解是為了遠程航訓或外交。

國民黨團總召林為洲上午受訪痛批，軍方這次從防疫準備、措施和出包後的處理都是荒腔走板，第一，誰決定敦睦計畫一定要此時出航，漢光演習是陸海空聯合演習，規模大於敦睦計畫，漢光可以四月延到九月，敦睦計畫有什麼理由不能延期？到底是為了遠程航訓或外交目的？國人有權利全面了解。

林為洲說，第二，防疫指揮中心沒有落實一級開設，當碰到像國防部蠻幹惡搞所謂的防疫計畫，敦睦艦出航之前，防疫指揮中心完全沒有參與，過程中也沒遵照防疫中心指引，比如戴口罩、有症狀要通報，以及最後人員疏散的計畫，通通沒有按照指揮中心原則。

林為洲表示，海軍與國防部隱匿真相，對外採擠牙膏的態度，最不可取，因為若沒有看到問題真相，就沒辦法改善，防止將來繼續發生。

林為洲指出，如今全台緊張，成為防疫以來最大破口，大家都在傳確診足跡，每個縣市都中標，大家都很緊張，代價大到無法承受，經濟發展恐往後延遲，繼續停滯，本來大家覺得零確診五一勞動節就可以出門消費，請問現在誰敢出門消費？所以經濟也面臨很危險狀況。

媒體詢問，敦睦遠航計畫指揮中心不知情，但知情的國安高層與蔡英文總統，為何沒有詢問指揮中心？林為洲說，敦睦計畫一定要國防部批核，也要軍團會議後向蔡英文報告，所以最後定奪還是在最高層，要不要出門遠航，這點無從迴避。

林為洲補充，但不是說不能出航，所有訓練也不會因防疫而停止，在野黨團都了解，但防疫計畫跟措施有做好嗎？如果像這次防疫計畫沒有做好，那演訓只是自曝自己戰力弱點，怎麼訓練國軍呢？自己都病懨懨了，也暴露了自己弱點，這要徹底檢討。

(中時 )