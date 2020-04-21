家樂福四家分店今（20）日緊急關店消毒。上圖為金門分店外觀，非此次受影響之分店。(圖／劉馥瑜）

海軍敦睦艦隊高雄有9人染疫趴走大高雄，高市府迄今共計公布29處地點，其中不少知名企業都淪陷，像是家樂福鼎山店10多年來都是24小時營業，這次卻被迫停業，未料今（21）日最新公布的名單中，又赫見小蒙牛楠梓家樂福店，家樂福楠梓店也必須停業，等同高雄兩間家樂福輪流停業，成為大苦主。

高市府今（21）日召開防疫會議公布第4波涉足的6個地點，佛光山萬壽園、全聯福利中心仁武八德店、小蒙牛楠梓家樂福店、酷帽子餐酒館、呷尚寶高雄北平店、伊麗莎白撞球休閒運動館等地。

高市衛生局指出，雖然根據疫調曾有確診海軍到過楠梓家樂福店的小蒙牛餐廳用餐，但保險起見，今天下午2時起仍要全館停業消毒至凌晨0時。

今天家樂福楠梓店又被迫關閉，業者無奈表示，會全力配合，目前柔性勸導疏散顧客，不會用廣播方式進行，避免造成民眾恐慌。

家樂福鼎山店日前停業32小時，昨天兩次大醫療及消毒，高市衛生局經疫調，沒有疑似症狀人員，因此今天早上按照表定時間7時開門營業。業者表示，全員還是要配合，自主健康管理。

家樂福強調，原有的生鮮食材也全部都報廢，今早才急忙補貨上架，商品旁也貼出公告，要消費者放心安全無虞。

家樂福鼎山店原本24小時營業維持10幾年首度被打破，但業者表示，「不管今天損失再多消費者認同比較重要」，損失無法估算，「市府說怎麼做，就怎麼做配合」。

(中時 )