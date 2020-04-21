咖啡連鎖集團星巴克（Starbucks）表示，將與美國人造肉公司Beyond Meat合作，並在本周率先於中國市場推出一份全新的人造肉午餐菜單。

綜合外媒報導，星巴克在中國的大多數門市都已恢復正常營業，並計劃推出一系列新的基於植物食品和飲品，以吸引更多追求好奇與對環境意識更強的顧客。除人造肉食品外，該公司還將推出使用燕麥奶的不含乳拿鐵。

Beyond Meat表示，作為星巴克合作夥伴，將推出一個中文網站，並在中國社交媒體平台微博和微信上開設官方帳號，冀加速打入中國市場。

(工商 )