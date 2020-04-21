攜手Beyond Meat 星巴克率先於大陸推人造肉商品 13:022020/04/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 咖啡連鎖集團星巴克（Starbucks）表示，將與美國人造肉公司Beyond Meat合作，並在本周率先於中國市場推出一份全新的人造肉午餐菜單。 綜合外媒報導，星巴克在中國的大多數門市都已恢復正常營業，並計劃推出一系列新的基於植物食品和飲品，以吸引更多追求好奇與對環境意識更強的顧客。除人造肉食品外，該公司還將推出使用燕麥奶的不含乳拿鐵。 Beyond Meat表示，作為星巴克合作夥伴，將推出一個中文網站，並在中國社交媒體平台微博和微信上開設官方帳號，冀加速打入中國市場。 (工商 ) #全新 #星巴克 #人造肉 #Beyond #Meat 也許您會感興趣 推薦閱讀 Panasonic新家電 阿宅享樂必備 04:102020/04/17 時尚消費 5分鐘就可消滅細菌 萬泰ACT高效廣域型抑菌材料問世 09:592020/04/17 財經 高通推新款NB-IoT晶片組 下半年上市 11:022020/04/17 科技 【後疫情時代，拼了1】便當救業績 漢來美食下半年衝新品牌 16:442020/04/17 生活 永豐金證「大戶投」3月份新增1萬戶 14:522020/04/17 財經 建立自主防疫供應鏈是首務 15:002020/04/19 財經 黃明志憂「不知道什麽時候會走」！警示自己頻繁推作品 15:132020/04/19 娛樂 Beyond啟蒙音樂路 黃明志：我本來是一位Rocker 15:582020/04/19 娛樂 陸首例員工確診 星巴克：廣州門市升級為一級防護 11:462020/04/20 兩岸 Apple Arcade新作《A Fold Apart》及《Beyond Blue》上架 15:492020/04/20 科技 財經熱門新聞 史上首見「負油價」下周加油能退錢？中油回應了 - 即時 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 慘爆！油價殺破0元 川普慌了…出驚天大招 - 即時 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 傳金正恩病危！亞股全趴 台股終場暴跌298點 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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