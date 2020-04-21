「最美營養師」高敏敏經常在節目中分享健康資訊，她更在產後靠著均衡飲食、規律運動，迅速恢復姣好身材，獲得不少粉絲稱讚，她笑說：「我在生女兒之前身材更好。」而她曬出日常運動照，將HERMES、GUCCI、LV、CHANEL等眾多國際名品包款當背景，著實令人無法忽視，眼尖網友留言驚呼，「一台車藏在這裡嗎？」讓她身後粗估逾百萬的名牌包牆，成為意外亮點。

高敏敏產後不到1年已恢復曼妙身材，她日前穿著細肩帶粉色運動內衣，大方秀出平坦腹部，和鍛鍊有成的馬甲線，成為內外兼具的專業辣媽，她提及每天都會運動，但近日受疫情影響，由健身房改至家中運動，「每天運動至少1小時，如果當天沒那麼忙碌的話，運動量會持續2小時。」透過有氧、TABATA（高強度間歇運動）以及核心訓練，讓她加快消耗體脂肪。

高敏敏產後靠均衡飲食、規律運動迅速恢復姣好身材。（艾迪昇提供）

高敏敏透露剛入門TABATA時，只能跳1首歌的時間，經過不斷訓練越跳越上手，她最近正在挑戰跳滿2首歌，「每天運動是基本的，要吃就要動呀！」而女兒小蜜瓜在她運動時，會在一旁跟著音樂擺動，還會攀爬到她身上討愛的抱抱，她打趣說：「女兒真會撒嬌、節奏感也不錯，長大說不定是舞蹈高手呢。」

高敏敏透露和老公之間的關係，因女兒小蜜瓜逐日成長，感情日日加深，她甜說：「老公每天都稱讚我好美，他也是我最棒的攝影師。」至於是否拚升下一胎，她認為孩子的成長只有一次，且夫妻間都有共識不願錯過孩子的成長，所以目前仍以陪伴小蜜瓜為主，「我跟老公是隨緣啦，懷孕這件事可遇不可求，反倒是婆婆比較急。」

(中時 )