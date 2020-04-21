國內爆出海軍敦睦艦隊染疫事件，至今已有24人確診，其中設籍雲林縣的案413官兵下船後曾搭乘台鐵、高鐵、台北捷運與公車，足跡遍及台北市、新北市、雲林縣、高雄市。昨（20日）雲林縣衛生局表示，案413前往地點都有消毒，8名親友也要接受14天的居家隔離並安排採檢。該官兵的父親在鐵路警察局臺中分局某派出所任職所長，該分局證實此事，並表示已完成消毒，而該所長進行居家檢疫，而其他員警則進行自主健康管理。

據悉，確診的案413是中尉軍官，設籍雲林，休假整整4天，與家人、朋友密切接觸。4月15日下午下船後，由父母接送，前往佛光山祭祖，晚上才返回雲林住處；隔日（16日）早上又跟父母外出拜訪親友，並在親友家一起吃午飯，午飯後由媽媽載往斗六火車站，搭乘下午1點52分的自強號火車，到台北淡水，當晚10點再搭高鐵南下高雄，並借住在高雄朋友家。18日上午收到召回通知，他從高雄搭Uber返回雲林住處拿行李，隨後北返林口。

案413確診後，身邊8位親友也隨即接受居家隔離，其中該官兵父親在鐵路警察局臺中分局某派出所擔任所長，該所長在這段期間有與所內員警接觸，還有長官前往督導，事發後不少基層員警都收到了細胞簡訊，鐵路警察局台中分局證實此事，並依照規定通報衛生局來進行採檢，目前所內已完成消毒作業，有接觸到的同仁都會安排進行自主健康管理。

鐵警局台中分局表示，由於分局同仁站在第一線，時常接觸旅客，因此平常就會進行自主健康管理，除了落實上下班量額溫，也會要求同仁一定配戴口罩，並定時消毒環境，保護自己也保護旅客。

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(中時電子報)