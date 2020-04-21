民眾黨今天舉行記者會，針對紓困方案中的房租補貼議題提建議，民眾黨副總召張其祿表示，根據統計，台北市租金中位數遠高於低收入戶所得，新北市的租金中位數也占了低收入戶薪資一半以上的比例，在疫情肆虐下，許多餐廳業者也因付不出租金，只能相繼停業。他指出，紓困2.0方案中，僅發給部分弱勢者每月1500元、共三個月紓困弱勢津貼，「這都難以實質補貼租屋費用需求」。

張其祿說，目前雖看到許多中央單位、地方政府跟民間愛心人士，都開始降租。例如高鐵和台鐵宣布調降店家租金25%以上，最高可達45%；前台中市副市長陳大鈞，名下22間學生套房免租一個月；台北市、新北市、新竹、台中市、財政部國產署，也都表示讓承租業者降租2-5成不等，他認為這都是共體時艱作法，民眾黨也樂見這種暖心行為，會繼續倡導。

記者會中也邀請到崔媽媽基金會執行長呂秉怡現身說法，呂秉怡指出，根據統計，租金是家戶所得中最大的支出，加上現在疫情持續延燒，「一旦工作或家庭出狀況，相當有可能入不敷出」，他也認為，政府對於失業者、減班減薪者與確診者都須有相關配套，別讓民眾落入居無定所的狀況。

民眾黨總召賴香伶表示，民眾黨針對租金議題提出三項主張，首先是政府應監督降租政策落實於轉租第三人，並實際抽查成效；第二則是呼籲政府將公益出租人及租金補貼租客於紓困期間放寬適用，同時將對象擴大至因疫情導致的待業青年、無薪假勞工等弱勢族群，民眾黨也希望全國房東能體諒租客受疫情影響，給予降租或緩繳租金等措施，一起共體時艱。

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(中時電子報)