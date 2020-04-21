全球記憶體儲存領導品牌Kingston金士頓，今日宣布旗下SSD（固態硬碟）業務表現繼2019年創造佳績後，今年市場需求持續看好，2020年第一季SSD需求量仍居高不下。研調機構ForwardInsights調查顯示，Kingston 2019年SSD固態硬碟通路出貨量居全球第一。

自2019年起，Kingston拓展旗下SSD產品陣容，共推出三款全新消費級SSD、五款資料中心專用固態硬碟，其中有兩款獲VMwareReady認證；此外，Kingston第一款U.2NVMe PCIe企業級固態硬碟也正式問世。

研調機構ForwardInsights與TRENDFOCUS所公布之2019市占數據皆顯示Kingston穩居市場領導地位。ForwardInsights數據指出，2019年SSD的通路總出貨量共有約1.2億片，Kingston以18.3%的市占率列SSD全球通路出貨量冠軍，領先半導體製造商 WesternDigital與Samsung的16.5%與15.1%。

ForwardInsights總經理暨首席分析師Gregory Wong指出，SSD通路需求居高不下，其總出貨量從2018年起共增加了36%。Kingston高競爭力的產品陣容與廣泛的銷售通路，是促使品牌市場表現成長兩倍的關鍵因素。

TRENDFOCUS以10.4%市占率將Kingston列為全球第三大SSD供應商。TRENDFOCUS報告指出，2019年SSD全球總出貨量高達2.76億，與前一年相比增長36%。SSD出貨數字無論在數量或者平均容量方面皆持續激增，可見NAND的消費需求仍然居高。

TRENDFOCUS副總裁DonJeanette表示，放眼2020年，PC產業的SSD搭載率將持續強勁，資料中心與伺服器業者對於企業級SATA和PCIeSSD也將持續大規模部署建置，都將使SSD需求量繼續升溫。

(時報資訊)