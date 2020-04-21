「期貨價格反映未來，就是人們待在家不出門，對油的需求降到冰點。」資深證期分析師李全順針對今晨「美國紐約原油期貨5月合約崩跌」，收在每桶負37.63美元，創期貨史上首次跌到負值現象分析說：「多單潰敗輸慘了！」

資深證期分析師李全順表示，由於市場上傳出美國戰備儲油已近滿槽，許多投資人認為也會進一步降低需求，再加上疫情沒有和緩跡象，而首度出現這樣的「恐慌激烈」反應，顯示出對後續民眾大量減少石油需求量的情況，呈現悲觀看法。

「這一波期貨做多者慘敗，做空者賺翻。市場上有一說先前是搶底做多反彈，如今在結算時出現拋售潮，這簡直是完美的詐騙案。」

至於各界預測達到「0元油價」？李全順他個人傾向不會用「0元」來評估油價，但確實有機會、可能到達「低油價時代」。目前美國總統川普有提到不排除擴大儲存戰備油庫容量，期貨6月新單有出現反彈之況。

李全順進一步分析說，目前國際上中國大陸是石油需求量最大買家，美國推行的單邊主義未受俄羅斯、沙烏地阿拉伯等國家接受，而美國頁岩油商每桶40-60美元價格，受到很大的衝擊，市場上也分析說這次最大輸家反而是美國川普。

資深證期分析師李全順。（圖／報系資料照）

受到美國重要原油交割地庫欣的儲油槽已接近滿水位，導致市場拋售即將到期的原油合約，在4月21日美國紐約原油期貨5月合約大崩跌。

資深證期分析師李全順解釋，期貨是未來價格，現貨是4月，期貨已到5月，油價大跌，代表5月原油超產，也就是產油國賠錢還在生產，期貨價格跌到負值，意指買方向賣方買油免錢，賣方還幫買方出貨運錢的意思。「這不是正常的期貨市場現象，好在6月以後的紐油合約，還守在20美元以上。」

李全順指出，當前影響油價的最主要因素不是生產成本而是庫存，特別是產油區。新冠肺炎疫情引發了基礎設施和交通物流不暢等問題，原油很難外輸或儲存。如果儲罐庫容不夠或者存儲成本過高，生產商寧願接受負油價，不得不賠錢讓買家拉走。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)