新加坡總理夫人何晶，在臉書用一連串的「嘻嘻」表示，「這世界真的非常有趣！」（圖／摘自HO Ching臉書)

新加坡總理夫人何晶，日前轉發台灣捐贈口罩的新聞，並在臉書發文「Errrr...」引發議論後，被發現又有謎樣貼文，何晶用一連串的「嘻嘻」表示，「這世界真的非常有趣！」由於何晶緊接著在短短2小時內連發了70篇文，引起醫療粉專注意，表示「如果不是被盜帳號，代表他可能需要一些專業協助」。

何晶昨晚在臉書突然用大量的「嘻嘻」（Heehee）發文，後來又寫道：「說真的，這世界有時候非常有趣！嘻嘻，我笑得在地上打滾」，2小時後又自行回應：「朋友問我的臉書是不是被駭客入侵，讓我忍不住又笑了！」不過始終沒有說明到底什麼事讓她覺得好笑。

何晶的謎樣發文，再度引起各方關注，有網友忍不住問：「阿姨，你磕藥了嗎？」醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》也表示，這真的非常值得注意，新加坡總理夫人的臉書帳號，在過去短短不到三小時內已經發了好幾十則貼文，內容有些很難理解，「如果這不是被盜帳號，可能代表他需要一些專業的協助了」。

《MedPartner 美的好朋友》並呼籲台灣同胞，不要在這個時候再去留刺激性的言論，做該做的事、對的事情，無愧於心就好，畢竟新加坡政府部門並沒有認可何女士的發文代表他們的立場。希望新加坡的朋友們一起平安度過疫情，也希望新加坡的朋友們能給予總理夫人一些協助。

面對外界質疑，何晶稍晚也透過臉書表示，她天生就是個特立獨行的人，「出生時是先生腳而不是頭，所以我猜想我的血液裡充滿了無禮…好極了！沒關係，這就是生活，明天又是新的一天！」

(中時電子報)