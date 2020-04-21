台中神岡自來水管線汰換工程同步將路面全面重新刨鋪加封，提升路面品質。（台水公司提供／王文吉台中傳真）

台中市神岡區中山路、大富路、豐洲路一帶，原有自來水管線屆齡老舊，車輛輾壓導致管線頻繁破損，搶修期間影響當地交通。為確保民眾用水權益，台水公司投入5354萬元經費，汰換6.5公里塑膠管線，除提升沿線576戶的用水品質，並降低漏水機率，提升供水穩定性。

台水公司考量管線老舊、節約水資源、用水品質提升等因素，投入5354萬元經費進行「神岡區中山路、神洲路等汰換管線工程」，將原長度6.5公里及口徑100至200mm的老舊塑膠材質管線，全面更換成延性鑄鐵管之金屬管材，其材質更佳、耐用年限更長達40年。

目前神岡區中山路及中山路150巷沿線管線已汰換1.6公里左右，且考量用路人行的安全，立即將路面全面重新刨鋪加封，其餘工區預計7月底全數完工，可望提升576戶的用水品質，並有效降低漏水機率，提升供水穩定性。

台水公司第四區處處長蕭淑貞表示，該工程除更換老舊管線，同時辦理路面重新刨鋪加封，除提升路面品質，增加用路人行車安全，且全新的鑄鐵金屬管材也帶給當地民眾更優質的用水品質及用路安全。

(中時 )