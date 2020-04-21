全球目前最關心議題，首推新冠肺炎到底有無疫苗與解藥？桃園「滿合誓願念佛會」大溪分會孫姓負責人（67歲）利用此點，對信眾誆稱「有奇僧預言疫情，早自27年前即開始研發」，得到稱為「龍精」的解藥，並以1瓶要價上萬元推銷，竟還造成搶購。調查局蒐證後發現根本只是一般酵素飲料，將孫男依違反《傳染病防治法》及詐欺罪嫌送辦。

調查局指出，孫男於今年2月初，向不知情的陳姓商人購買1瓶960ml裝的酵素產品後，再向所屬信眾誆稱這叫「龍精」，是「由1位奇人道僧耗時27年研發，先成功醫治SARS病患，此後也治癒上百名癌症病患，現可用來醫治新冠肺炎」。

不少信眾信以為真，讓孫男大發災難財，調查局獲報追查後將他送辦並查扣產品。（圖／調查局提供）

孫男騙大家說，他預計募集2千萬元經費，用來生產1萬瓶「龍精」後贈送給大陸受疫情所苦的患者，以1單位1萬元號召信眾「共襄盛舉」，捐款行善者也可獲贈「龍精」飲用。

沒想到，這番說詞竟打動人心，短短數天就順利「募」得200萬元。調查局臺中市調處接獲線報後，先循線確認「龍精」只是普通酵素食品，無任何療效，蒐證後於4月初搜索孫與另一名信徒住處，查扣約90瓶酵素產品及自製標籤。

孫男日前到案後，調查局、檢察官先後訊問，除諭令其以15萬元交保外，全案仍朝涉嫌違反傳染病防治法、詐欺罪嫌等，繼續擴大偵辦是否有共犯。

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(中時電子報)