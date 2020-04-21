日本新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，台灣援贈日本的200萬片口罩21日送抵成田機場，日本官房長官菅義偉對此表示感謝。外交部發言人歐江安表示，外交部對菅義偉的發言表示歡迎，也樂意援贈他們需要的防疫口罩。

菅義偉今天再次針對台灣方面「溫暖的聲援與支援」表達謝意，針對新型冠狀病毒這樣的人類共通的脅威，希望持續與相關國家與地區強化合作和協助。

歐江安表示，菅義偉是在今天例行記者會當中，就我國捐贈的口罩已經抵達東京的成田機場表示感謝，外交部對於官房長官的發言，我們表示歡迎，將持續秉持「台灣可以幫忙，而且台灣正在幫忙」的精神，我們樂意援贈他們所需要的防疫的口罩。

她說，這不只是代表臺灣跟世界共同攜手來進行抗疫的相關情誼，也是善盡我們作為一個負責任的國家，所應該要盡的國際義務，外交部也代表台灣的人民，持續向日本政府跟日本的人民表達我方的關懷和祝福。

外交部也再次期盼台灣跟日本能夠持續深化彼此雙方不論是在醫衛或防疫相關的全方位合作友好夥伴關係，共同為捍衛全人類的健康安全，防堵新冠肺炎疫情的蔓延，一同貢獻心力。

(中時 )