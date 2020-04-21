根據台南市消防局統計，南市高樓數不斷增加，多集中安平區、東區及永康區，典型高樓為香格里拉、遠百國際大飯店。然而，操作雲梯消防車執行高樓救災任務狀況多，台南市消防局防患未然，每年培訓教官抽練雲梯車操作、故障排除，保障市民生命財產安全。

操作雲梯車執行救援任務時，往往容易因為風速過大、停放錯誤、人為操作不當或受困民眾驚恐搖晃等狀況，導致雲梯車突然故障；一旦遇雲梯車故障時，等候原廠技師前來維修恐耗費數小時，錯失搶救時效。

因此，台南市消防局特擬定「雲梯車操作暨故障排除抽測教官訓練計畫」及「雲梯消防車操作暨故障排除抽測計畫」，培訓教官群每年抽測雲梯車駕駛、故障排除機制。台南市長黃偉哲肯定，平時加強訓練，當災害發生時，才能在很短時間內，達成搶救人命任務。

消防局指出，目前配置的雲梯車共有16輛，其中雲梯高度達50公尺共4輛、30公尺共12輛。以梯臂操作系統區分，則可分為BRONTO、VEMA及METZ等3種系統，其中BRONTO系列13輛、VEMA系列2輛，為屈折式雲梯消防車，METZ系列1輛，則是直線式雲梯消防車。

(中時 )