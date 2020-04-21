網安設備廠瑞祺電（6416）受惠併購效益顯現、三大產品線急單湧入，2020年首季合併營收改寫次高，法人看好第二季營收向上挑戰新高。今（21）日股價不畏大盤重挫，開高後放量穩揚逾2％，最高勁揚5.62％至131.5元，登1個月波段高點，領漲工業電腦族群。

瑞祺電去年4月斥資3239萬元取得德國APLIGO公司52％股權、6月斥資4.05億元取得澔楷4成股權，新增整合型通訊系統產品線，與軟體定義廣域網（SD-WAN）擔當成長2大引擎，帶動營運動能自去年下半年起逐步回升。

受惠併購效益持續顯現，獲多家客戶追單SD-WAN產品帶動，瑞祺電2020年3月自結合併營收4.75億元，月增達38.52％、年增達24.67％，改寫同期新高。累計首季合併營收12.67億元，雖季減11.59％、仍年增達40.57％，改寫歷史次高。

法人認為，瑞祺電產品偏向利基型市場，且主要在台灣生產，雖有新冠肺炎疫情衝擊干擾，但企業B2B訂單需求未受影響，在需求暢旺、部分訂單遞延效益顯現下，首季淡季營運逆勢續強，年增達4成，表現優於市場預期。

展望後市，法人指出，雖然疫情在歐美爆發，但瑞祺電網安產品需求不減反增、獲大客戶急單追貨，整合型通訊產品訂單亦因在家上班需求提升而增加。至於SD-WAN產品上半年訂單能見度亦高，預期第二季出貨量將續增。

法人表示，在三大產品線急單湧入、需求及出貨量看增下，瑞祺電目前第二季訂單量已超越首季，看好第二季營收可望高檔續揚、向上挑戰新高紀錄，下半年隨著新接專案陸續量產出貨，將持續挹注營運成長動能，今年成長動能樂觀。

(時報資訊)