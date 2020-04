星展銀行致力環境永續,以追求社會均衡發展、對自然環境及未來世代負責任的態度,來經營銀行業務,除了於公司日常營運中落實永續精神,星展更積極結合員工與客戶,創造更大的社會響力。今年適逢世界地球日50周年,星展銀行也在永續主軸之下,發起新的倡議「食物零浪費」(ZeroFoodWaste),呼籲大眾從源頭開始珍惜食物,並透過預防舉措,讓資源達到更好的運用。

星展銀行(台灣)企業及機構銀行處處長暨永續委員會主席羅綸有指出,星展秉持「負責任的銀行業務」、「負責任的商業實務」與「創造社會影響力」三大永續發展重心,打造長久的社會價值。為了降低在營運過程中所產生的環境衝擊,星展銀行(台灣)致力落實各項節能減碳措施,並進一步結合銀行本業,發行永續指數連結貸款、參與再生能源聯貸案、推出綠色存款。今年,星展也決定提出「食物零浪費」倡議,號召社會大眾珍惜、善用食物,共創地球永續。

星展銀行於2018年宣布加入全球再生能源倡議計畫「RE100」,是首家加入該計畫的亞洲銀行。「RE100」由氣候組織(Climate Group)與碳揭露計畫(CDP)聯合發起,目前已有超過100家企業皆承諾持續提升再生能源的使用,邁向低碳經濟。

為了降低在營運過程對環境產生衝擊,星展銀行(台灣)每年編列預算汰換老舊、耗電量較高的空調主機設備,並委任外部專家健檢星展銀行(台灣)能源使用態樣,透過大數據分析找出樽節能源的重點,並據此發起節電比賽,將全行區分為63個區域,號召全行員工身體力行節約能源。2019年上半年,在全行員工努力下,星展銀行(台灣)較前一年度減少6.7%,相當於20萬度、或是50個四口之家一整年的用電量。

同時,星展銀行(台灣)也連續第12年響應由世界自然基金會發起的「地球一小時」(Earth Hour),於3月底於所有後勤辦公室、走廊與公共休憩空間熄燈1小時,並在晚間關閉所有分行招牌燈1小時。行舍建築端,星展銀行(台灣)總部辦公室與星展豐盛私人客戶服務旗艦分行,均獲得美國綠建築協會LEED綠色建築認證,且星展銀行(台灣)台中太平分行屋頂,更直接建置太陽能發電設備,自電自用,發電總計涵蓋該分行45%之用電量。

2020年,星展在既有的永續發展主軸下,進一步提出「食物零浪費」倡議。羅綸有表示,根據聯合國糧農組織(FAO, Food and Agriculture organization of the United Nations)統計,全球每年約有13億噸食物從採收到消費的過程中被浪費。雖然台灣在處理廚餘回收、再利用已頗有成效,但今年受到新冠病毒疫情影響,許多農產品無法外銷而久放腐敗、面臨銷毀的命運。且大量外觀不佳的蔬果,儘管品質和口感依舊,也會因不符合市場規格而被淘汰,形成浪費。因此,星展銀行期望透過「食物零浪費」倡議,攜手員工、客戶和社企夥伴,從產地、運輸、食物加工、銷售到餐桌的食物旅程環節中,著手預防剩食的產生,並透過再製、再利用,極大化糧食價值,共同打造永續生態圈。

(中時 )