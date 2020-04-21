星展銀行致力環境永續，以追求社會均衡發展、對自然環境及未來世代負責任的態度，來經營銀行業務，除了於公司日常營運中落實永續精神，星展更積極結合員工與客戶，創造更大的社會響力。今年適逢世界地球日50周年，星展銀行也在永續主軸之下，發起新的倡議「食物零浪費」（ZeroFoodWaste），呼籲大眾從源頭開始珍惜食物，並透過預防舉措，讓資源達到更好的運用。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行處處長暨永續委員會主席羅綸有指出，星展秉持「負責任的銀行業務」、「負責任的商業實務」與「創造社會影響力」三大永續發展重心，打造長久的社會價值。為了降低在營運過程中所產生的環境衝擊，星展銀行（台灣）致力落實各項節能減碳措施，並進一步結合銀行本業，發行永續指數連結貸款、參與再生能源聯貸案、推出綠色存款。今年，星展也決定提出「食物零浪費」倡議，號召社會大眾珍惜、善用食物，共創地球永續。

星展銀行於2018年宣布加入全球再生能源倡議計畫「RE100」，是首家加入該計畫的亞洲銀行。「RE100」由氣候組織（Climate Group）與碳揭露計畫（CDP）聯合發起，目前已有超過100家企業皆承諾持續提升再生能源的使用，邁向低碳經濟。

為了降低在營運過程對環境產生衝擊，星展銀行（台灣）每年編列預算汰換老舊、耗電量較高的空調主機設備，並委任外部專家健檢星展銀行（台灣）能源使用態樣，透過大數據分析找出樽節能源的重點，並據此發起節電比賽，將全行區分為63個區域，號召全行員工身體力行節約能源。2019年上半年，在全行員工努力下，星展銀行（台灣）較前一年度減少6.7％，相當於20萬度、或是50個四口之家一整年的用電量。

同時，星展銀行（台灣）也連續第12年響應由世界自然基金會發起的「地球一小時」（Earth Hour），於3月底於所有後勤辦公室、走廊與公共休憩空間熄燈1小時，並在晚間關閉所有分行招牌燈1小時。行舍建築端，星展銀行（台灣）總部辦公室與星展豐盛私人客戶服務旗艦分行，均獲得美國綠建築協會LEED綠色建築認證，且星展銀行（台灣）台中太平分行屋頂，更直接建置太陽能發電設備，自電自用，發電總計涵蓋該分行45％之用電量。

2020年，星展在既有的永續發展主軸下，進一步提出「食物零浪費」倡議。羅綸有表示，根據聯合國糧農組織(FAO, Food and Agriculture organization of the United Nations)統計，全球每年約有13億噸食物從採收到消費的過程中被浪費。雖然台灣在處理廚餘回收、再利用已頗有成效，但今年受到新冠病毒疫情影響，許多農產品無法外銷而久放腐敗、面臨銷毀的命運。且大量外觀不佳的蔬果，儘管品質和口感依舊，也會因不符合市場規格而被淘汰，形成浪費。因此，星展銀行期望透過「食物零浪費」倡議，攜手員工、客戶和社企夥伴，從產地、運輸、食物加工、銷售到餐桌的食物旅程環節中，著手預防剩食的產生，並透過再製、再利用，極大化糧食價值，共同打造永續生態圈。

(中時 )