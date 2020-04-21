防疫期間，消費者用餐習慣大改變，回家吃飯成為顯學，中保科看準「宅食」經濟商機，旗下「中保無限家」電商平台，全力搶攻冷凍食品和即食食品市場，除了熱銷的復興空廚調理包，即日起獨家開賣新加坡國民湯品「The Soup Spoon(匙碗湯)」熱銷6款湯包和經典「辣螃蟹醬包」，組合最高享79折優惠，「湯控」們已迫不急待大口飲盡，預料引爆搶貨熱潮。

新加坡知名湯品專賣店「The Soup Spoon」主打「吃一碗好湯」的新文化，讓湯品不再只是配角，而是餐桌上最亮眼的主菜，中保科去(2019)年底獨家代理「The Soup Spoon(匙碗湯)」來台營運，目前在北市大直、新北市新莊共兩家門市。湯品料多味美又能「一碗湯吃飽飽」紮實飽足感和濃郁口感獲得消費者好評。

為了方便消費者防疫期間「乖乖在家」需求，「中保網路購物商城」 即日至5月17日限時推出799元的「寵愛媽媽精緻組」湯包組合和950元的「寵愛媽媽高貴組」湯包組合，宅配到府，消費者不用出門就能在家享受餐廳美味。

有別於坊間的即時湯品，The Soup Spoon(匙碗湯)的湯包不含任何防腐劑，關鍵在於湯包製作過程採用「HPP 超高壓低溫」技術，完整保存湯品食材的原汁原味。此外，冷藏湯包不需要費時解凍，只要簡單微波或以電鍋、瓦斯爐復熱，短短幾分鐘就可食用，便利性滿分！

(中時 )