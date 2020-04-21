新冠肺炎衝擊經濟，行政院針對紓困條例提出修正草案要加碼1500億，全案在今天完成三讀，確定「現金out，酷碰get」。(朱真楷攝)

新冠肺炎衝擊經濟，行政院針對紓困條例提出修正草案要加碼1500億，但因紓困對象僅限約3百萬人，挨批看不到、吃不到，國民黨團遂主張「排富發現金」。但經5次協商沒共識，今在立院進入表決大戰，政院版最後在民進黨團護送下闖關成功，也宣告未來除300萬人可領現金外，其餘全台2千萬人的紓困方案確定是「現金out，酷碰get」。

已完成三讀的政院版修正案，共追加1500億鉅額預算。其中，有111億將用於發行「酷碰券」，而這也是一般民眾真正能「吃得到」的部分。未來民眾必須以「行動支付」方式，在特定商家消費才可享25％優惠，且上限訂為1千元；亦即必須自行掏出4千元，才能領到最多現金折扣（1千元）。至於年長者，經濟部則準備透過敬老卡實施回饋。

國民黨立委在議場門口舉行記者會，高呼口號「排富，發現金」（姚志平攝）

至於行政院長蘇貞昌近日不斷強調「政府有發現金」，目標則僅限於307萬人，其中又分5大類。第一類為「營業額減少5成的企業勞工」，政府將補貼公司4成薪資，上限2萬，共發3個月，預計80萬人受惠；第二類為本周一已先上路的「勞保投保2萬4千以下的自營業者」，連續3個月每月補貼1萬，預計110萬人可領。

第三類為「弱勢補助」，針對弱勢者、老人、兒童、身障者提供連續3個月、每月1500元的補助，預計87萬人可領；第四類為「擴大就業方案」，補助職場新鮮人與失業勞工，金額仍不明，但預計發放15萬人；第五類為「減班休息與受訓補貼」，讓勞工申請每小時158元、最高120小時的受訓補貼，預計15萬人可領。

回顧修法過程，政院為因應新冠肺炎大流行，於本月2日加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算1500億元，讓經費上限從原先600億元，提高至2100億元。

政院版送立院審議後，國民黨、民眾黨、時代力量也接連提出對應版本，朝野遂針對各草案進行5次朝野協商。其中，國民黨團版主軸，是要追加2500億預算，其中匡列1千億作為「排富發現金」，讓1500萬至1700萬名老百姓能直接領取現金。

在減稅方面，國民黨團草案主張受疫情影響而發生營運困難的產業、事業，營業稅稅率最低得調降至3％，最高不得超過8％等降稅規定。同時，財政部得新增振興消費支出，作為109年度「個人綜合所得稅」的列舉扣除額。此外，針對營運困難的中小企業，讓直轄市、縣（市）政府應課徵的房屋稅及地價稅得予適當減免。

對此，民進黨方面認為，調降營業稅稅率是全面大放送，民進黨認為不該如此；尤其是振興消費支出若渴減免綜所稅，更將引起蒐集發票的道德風險。

因此，面對國民黨團版條文，民進黨團在歷次朝野協商中均表示反對，因而保留至今天院會逐條討論、表決。最後，國民黨團草案在民進黨團人數優勢下，全面遭到否決，皆未通過。

今日三讀通過的內容，主要以民進黨團提出的修正動議為主，確定將特別預算上限提高至2100億元，並打開舉債上限天花板，政院得視疫情狀況，以不超過原預算額度（2100億元）再編列特別預算，送請立法院審議。不過，經立法院審議刪除或刪減的預算項目不得流用。

三讀條文也明定，受新冠肺炎疫情影響，自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，免納所得稅，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行的標的，達到協助產業復甦目的。

另外，院會也通過民眾黨團提出的附帶決議，有鑑於自營作業者及無一定雇主勞工受疫情影響鉅大，不論有無參加勞保，政府均應依據紓困條例的授權規定，提供紓困、補貼及振興等措施，建請行政院協調各主管機關分工，從寬擬訂各種協助措施給予必要協助。

身兼國民黨主席的藍委江啟臣向蔡政府喊話，國民黨之所以主張「排富發現金」，是因為依照政院版本，真正能領到現金的人只限於「87萬弱勢族群」，提供的補助也只是3個月各發4500元，對真正處於邊緣的弱勢族群簡直是杯水車薪。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安則說，官方統計無薪假人數已逾1萬6千人，這中間還不包括黑數；同時，華航昨天也宣布減薪15％，有製鞋代工大廠更將從6躍起展開為期半年的無薪假。

蔣萬安強調，政院紓困方案設定過多門檻與要件，申請程序繁瑣，還要經過審核，讓民眾備感無助。例如，本周上路的「勞保投保2萬4千以下的自營業者」補助，限定保勞級距需在2萬4千元以下，「請問領2萬5千元的人就不用照顧嗎？」更遑論更多繳不起保費沒納保的人，難道可以被一刀切下？因此國民黨才主張追加1千億，透過排富，讓1500萬至1700萬名民眾直接拿現金渡難關。

(中時 )