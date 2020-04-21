海軍敦睦艦隊官兵疫情，讓原本零確診的高雄市，頓時成為重災區，公布的確診足跡迄今達29處，已造成飯店、百貨和賣場的重大損失，卻有92名官兵拒絕疫調，形成疫情黑洞，高雄衛生局21日撂狠話，如果再拒絕疫調，將依法予以重罰。

高雄市政府21日召開「敦睦艦隊疫情記者會」，說明敦睦艦隊群聚疫情、活動地點公布、以及相關防疫作為，截至21日為止，確診海軍敦睦艦隊官兵個案，足跡也遍及29個飯店、百貨和賣場等。

高雄衛生局表示，高雄市從19日開始，先後4波，公布9例確診個案重要活動地點，經統計列冊自主健康管理人數達2,262人，居家隔離1人，出現疑似症狀就醫採檢9人，正由衛生局列管追蹤中。

，提醒曾造訪23處地點的市民朋友，14天健康自主管理期間務必落實健康監控，出現疑似症狀者儘速聯絡衛生局防疫專線(723-0250)，並避免搭乘大眾運輸交通工具及進出人潮擁擠場所。

高雄衛生局表示，由於雲林縣政府衛生局20日晚間通知，雲林縣確診個案，也就是全國編號案413號，除原疫調確認造訪老四川外，高雄疫調並新增5處高雄市地點，累計到23處，21日再公告第四波場域名單計6處，其中5處為外縣市確診個案活動足跡，1處為高雄市確診個案活動場域。

新增6處確診足跡包括楠梓區小蒙牛楠梓家樂福店、大樹區佛光山萬壽園、仁武區全聯福利中心仁武八德店、鼓山區酷帽子餐酒館、三民區呷尚寶高雄北平店、以及鳳山區伊麗莎白撞球休閒運動館。

高雄衛生局指出，中央流行疫情指揮中心20日下午，提供設籍高雄市的艦隊官兵名單，經逐一電訪疫調，已初步釐清相關個案資料，但，20日在電訪過程中，92名官兵表示未接獲上級指示，拒絕配合進行疫調。

高雄衛生局強調，除了呼籲國防部務必宣達所屬人員配合疫情調查，以利即時進行各項防疫工作及疫情控制，此次群聚疫情是高雄市防疫最嚴峻的時刻，如果再拒絕疫調，將依法重罰。

(工商 )