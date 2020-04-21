今年2月初印度財政部公佈「2020財政預算案」，已於3月27日經印度總理莫迪同意後正式頒布，與台商營運密切相關的兩個稅務新措施為「印度股利課稅新制、擴大實施數位經濟均等稅」。

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部副總經理徐有德指出，新制將可解決因股東非股利分配稅之納稅義務人，而無法將已納稅負在居住國申報扣抵之情形，亦得根據租稅協定將股利扣繳稅率降至12.5％；並對符合規定之境外電商，擴大實施2％的數位經濟均等稅，跟隨國際數位經濟課稅趨勢。

自2020年4月1日起，印度公司發放股利時，不再由印度公司做為納稅義務人繳納股利分配稅（Dividend Distribution Tax），而改由股東為納稅義務人；若發放股利予境外股東，依照當地法令印度公司於給付時，應適用20％扣繳稅率辦理扣繳，附加稅及捐另計。徐有德指出，印度股利課稅新制，可解決過往因股東非股利分配稅之納稅義務人，而無法將已納稅負在居住國申報扣抵之情形，且依台灣與印度簽署之租稅協定，可進一步將股利扣繳稅率降至12.5％，大幅減少投資稅負成本。

(工商 )