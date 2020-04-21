5月稅季來臨，因應新冠肺炎疫情影響，政府首度宣布108年度所得稅申報截止日延後至109年6月30日，元大金控也加強客戶關懷服務，旗下子公司為減緩稅款對客戶帶來的壓力，提供股票借貸繳稅、刷卡繳稅分期零利率等多元便利服務。

包括元大證券「元大萬事通App-借貸通」提供股票借貸繳稅，還可循環動用隨借隨還；元大銀行體恤消費者，在信用卡及信貸推出多種優惠方案，綜所稅最高更享6期分期0利率服務，協助客戶資金運用更有彈性。

在防疫觀念強化下，民眾減少至實體分行辦理業務，元大證券電子交易客戶可使用電子憑證直接網路申報綜所稅，輕鬆下載所得資料，收支一目瞭然，計算稅額輕鬆便利。

元大證券也提醒投資人，若報稅有資金需求，不必再為了繳納稅金而忍痛賣股，可以透過「元大萬事通App-借貸通」進行股票借貸繳稅， 24小時線上申辦，利用手中庫存股票作為擔保品進行款項借貸，操作簡易，還可循環動用隨借隨還，資金調度不求人。

在信用卡繳稅部分部分，元大銀行今年在綜所稅、房屋稅都免手續費，綜所稅最高可享6期分期0利率；在信貸方面則推出「繳稅靈活貸」限時專案，6月底前完成申辦，享前3期固定利率0.88%，貸款期限最長7年，並可視需求選擇彈性不綁約之還款方式，讓不同需求的民眾都能找到最適合的繳稅資金解決方案。

(工商 )