全民大劇團日前製作《中央流行藝情指揮中心》網路節目，由洪都拉斯模仿衛福部長陳時中的弟弟「陳鬧鐘」造成話題，不過連日來社會評價兩極，有人覺得影片帶來歡樂氣氛為社會苦悶氛圍解壓，也有不少人抨擊劇團不該在傷口灑鹽、拿疫情當喜劇哏，甚至有網友質疑是否有「中資」介入。原本就是貼錢製作的全民大劇團疑不堪外界批評壓力，21日發出聲明，「總影集至今六集，已經全數播放完畢，謝謝大家的關心與支持。」

全民大劇團聲明稿：

全民大劇團本質於劇場創作，一直希望帶給社會正向風氣，雖面臨疫情寒冬，但仍盼用劇團一己之力，取之社會用之社會，帶給大家輕鬆的演出，讓民眾在緊繃的生活中找回笑聲，如同陳時中部長於4／16的記者會所言：「能夠讓大家笑一笑，紓解一下心情，這也不錯。」總影集至今六集，已經全數播放完畢，謝謝大家的關心與支持。

全民大劇團感謝也感激所有努力的政府防疫單位長官及辛苦的醫護人員，讓我們有安全的環境可以持續創作，接下來我們會專心在劇團內容創作。也請大家繼續支持衛福部「中央流行疫情指揮中心」，團結合作不對立，台灣抗疫會成功的。

(中時 )