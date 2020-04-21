魏嘉瑩新歌〈他從不掙扎〉MV，請來電視劇《想見你》的施柏宇共演，一起詮釋追求夢想的過程。一個想當歌手、一個想當演員，在還沒有被大家認識之前，做任何工作都是因為堅持著夢想。魏嘉瑩說：「MV裡的劇情復刻了我們還沒出道前的過程，在街頭演唱似乎是很久以前的事情了，現在回想，堅持下來是對的。」

從沒拍過任何MV的施柏宇，此次為了魏嘉瑩獻出珍貴的「第一次」經驗，施柏宇表示：「讓我想起剛畢業時一邊當模特兒、一邊上戲劇課的日子。」MV安排兩人在雨中的街頭相遇，互相打氣加油，後來都達成了自己的夢想，鼓勵人心之外，也十分令人感動。

施柏宇（右）和魏嘉瑩（左）在MV中互相打氣加油，一起吃麵。（圖／小魏工作室提供）

MV的前半段以黑白畫面表現為夢想努力的過程，不管是挫折、失意、不被認同，都是往夢想路上的一個風景，後半段藍天大片出現，兩人再度相遇時，象徵過去的努力得到了最甜美的認可。因疫情關係，除了站在攝影機前的人之外，工作團隊全數都戴上口罩，做好消毒事項，努力工作也要注意健康。

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(中時電子報)