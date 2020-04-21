海軍敦睦艦墜爆出多人感染新冠肺炎，外界不解行政部門已公告暫緩公務人員出國，為何國防部卻堅持敦睦艦隊出航，而且軍方官員上週才剛在立院表示「沒疫情」，被質疑隱匿疫情。對此，從事國防研究評論的綠營新生代吳怡農20日在臉書指出，追究敦睦艦隊是否該出航顯然「搞錯重點」，因海軍官員若員實話實說，就能將疫情風險減至最低，他呼籲立法院追究在國會做出「不實陳述」的官員責任，國會才能有效監督行政部門。

立法院是否應該比照美國國會擁有「聽證權」、有權懲處在國會發言說謊或隱匿行政官員，確保官員發言句句屬實？已是老話題，每屆朝野立委也都會提修法，但最後都被執政黨勸說下被搓掉。

例如，根據立院記錄，太陽花學運後， 包括時任民進黨立委鄭麗君（現任文化部長）曾主張應啟動國會改革、強化立院職權，落實聽證權和調查權。時任民進黨立委林佳龍（現任交通部長）曾提出立院職權行使法修正案，明訂應邀官員若在立院證言，若無正當理由拒絕出席，經委員會決議，可處10萬元以下罰鍰。時任民進黨立委李俊俋還曾沉痛呼籲，立院現在是缺了牙的老虎，「如果藍營想限縮職權」，難道要把立院變成沒有牙的老鼠！但政黨輪 後，改由民進黨執政，綠委成為立院多數黨，昔日主張就變成靜悄悄，延續前朝執政，藍委曾主張立院應有聽證權，最後也是不了了之的悲慘下場。

吳怡農深夜在臉書表示，對國會隱瞞，已讓全民付出更多代價。他說，艦隊確診官兵足跡分佈眾多縣市，倘若國防部的資深官員們，在立法院面對質詢時據實以告，整體社會可以省下不少成本，而這個目標，可以透過立法達成。他還說，綠委趙天麟取得的軍醫局報告，所謂「檢疫」內容僅是為官兵們測量體溫，而海軍參謀長敖以智針對「官兵何時正式休假」的答詢說詞，也與事實不符。

吳怡農說，如果官員在立院必須實話實說，中央流行疫情指揮中心或許能提早20天，掌握所有官兵近距離活動的防護措施不足；或許能在官兵下船之前，比照機場檢疫標準，能將風險減至最低。他也因此認為，談論疫情嚴峻的時刻是否該出航，顯然搞錯了重點。吳怡農表示，政府之所以未能妥善處理，是官員們常在第一時間習慣性地選擇「粉飾太平」；但在國會殿堂，立委所代表的是「人民」，當人民選出的代表向公僕提問時，官員絕不該試圖隱匿或草率回應，甚至說謊、誤導，此舉形同欺騙國民，如同此次事件，造成整個社會付出巨大的代價。

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(中時電子報)