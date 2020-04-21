北市府管轄的八里汙水處理廠北市府原訂年底前移交新北市，北市府今年1月起陸續移交位於上游汐止的抽水站、截流站，但遭新北市府以「人力不足」為由，拒絕後續移交，讓此次雙北合作陷入僵局，北市府表示，已向行政院反映，希望出面協調新北人力調度問題。

八里汙水處理廠位於新北市境內，是全台最大的汙水廠，1994年由台灣省政府興建完成，1997年行政院指定北市府管理，汙水處理範圍含括新北市69％、北市30％、基隆市1％，但因汙水廠過去多次傳出濫排汙水事件，卻出現「北市管、新北罰」窘境，2017年兩市協調後決定移交，並由行政院函定。

北市衛工處長李建賢表示，北市去年12月即完成移交計畫並送中央核定，按計畫今年1月先移交位於汐止的1座抽水站及4座截流站後，但新北市點交後認為現有人力負擔有問題，拒絕後續點交。

李建賢說，按照原訂期程，今年6月底前所有位於新北市轄內的截流站及抽水站交接完，年底前交接完八里汙水處理廠，但目前只有基隆河系的截流站及抽水站完成交接。

李建賢表示，新北市去年開會曾反映人力可能無法負荷，北市去年答應今年可撥400萬經費給新北聘用約雇人力，但新北市拒絕，到去年12月前雙方一直在協商，沒想到等到雙方認同了，今年開始移交又出現問題，上月兩市副秘書長已開會協商，針對人力問題報請行政院協調。

(中時 )