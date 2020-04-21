連接器廠—嘉澤(3533)、優群(3217)及凡甲(3526)搭上遠距生活帶動商務NB及伺服器需求列車，近期獲外資及投信買盤力挺，今天股價無畏台股重挫連袂大漲，凡甲盤中股價更創下2010年7月5日以來新高，優群股價亦逼近歷史新高價。

全球新冠肺炎疫情推升居家辦公、虛擬學習等遠距生活需求，帶旺PC/NB、伺服器/網通、宅經濟等需求高度成長，亦讓大陸廠區全面復工後的嘉澤、優群及凡甲業績自3月展現成長力道。

嘉澤主要產品為CPU Socket，早期產品以DT為主，之後陸續跨入NB及伺服器，隨著Purley平台轉換率從40%拉升到去年底的80%至90%，嘉澤伺服器產品佔比也逐步拉升，去年伺服器佔比已從上半年約22%到23%攀高至下半年的26%到27%，成為推升嘉澤去年業績大躍進的推手。

嘉澤3月合併營收為13.34億元，年成長18.15%，為歷年同月新高，累計第1季合併營收為31.39億元，年減3.56%。

目前嘉澤訂單，短期以筆電較熱，中長期則是看好伺服器，在訂單強勁下，嘉澤第2季業績可望遠優於第1季。

優群主攻NB的DDR系列產品，今年主要成長動能來自於DDR系列的LongDIMM，優群LongDIMM除已於去年獲緯創(3231)DeskTop產品採用，並通過廣達(2382)、英業達(2356)等伺服器代工廠認證，預估LongDiMM將搭M.2平台導入新客戶及新市場，從NB跨入伺服器及主板領域，隨著轉換潮啟動，今年起出貨將會放量，對優群今年營收及毛利率將有正面的助益。

優群3月合併營收為2.48億元，年成長70.71%，為歷年同月新高，累計第1季合併營收為4.73億元，年成長13.9%。

凡甲過去以NB相關I/O連接器為主，由於NB產業成長趨緩，凡甲近幾年積極佈局車用及伺服器等領域，目前NB產品佔凡甲營收比重已降至40%，伺服器及車用等非NB產品佔比已拉升到60%。

凡甲3月合併營收為1.78億元，年成長23.68%，累計第1季合併營收為3.23億元，年減18.42%，由於毛利率好轉，且營業費用絕對值下滑，凡甲預估，本業獲利還是將維持一定水準；隨著上下游產業鏈恢復正常，第2季合併營收可望有較明顯季增，全年仍期望營收持穩，獲利增長優於營收。

(時報資訊)