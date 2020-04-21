交通部將鐵道人才培育納入「2020交通科技產業政策白皮書」，台北科技大學、元智大學、開南大學、台北捷運公司及桃園捷運公司今合作成立「智慧鐵道產業人才學院」，宣示為台灣培育鐵道人才。交通部長林佳龍表示，產業有未來發展性，人才才會投入，國家政策訂了、產學各就各位，這才是真正的國家隊。

國內興建中、綜合規劃及可行性研究的鐵道建設，共有57項計畫在進行，其中鐵路27項、捷運20項以及輕軌10項，總金額高達1.97兆元，商機相當可觀。而根據推估，台灣高鐵、台鐵、台北捷運、高雄捷運4大鐵道營運機構，未來10年的維修商機約有619億元，政府也期望在未來10年，維修國產化能達到3分之1以上。

智慧鐵道產業人才學院從課程、技術、業務發展等3大面向著手，建構鐵道軟、硬體技術領域的教學資源，由產學界共同編撰教材及建置實作場域，後續將推動鐵道學程認證制度、學用相互承認機制等，系統化培育鐵道人才。

林佳龍指出，以這次新冠肺炎疫情為例，台灣的口罩國家隊就是國際上成功的典範，如果把這份經驗放在鐵道產業上，產官學合作創造優勢，讓產業要有未來性，人才才會願意投入。他說，長期以來，鐵道對台灣人而言不只是交通，更是拉近人與人的回憶，口罩有國家隊，鐵道也應該要有國家隊，智慧鐵道人才學院則是鐵道國家隊的重要拼圖之一。

教育部長潘文忠說，未來30年不管前瞻鐵道或智慧鐵道，會是台灣非常重要的產業，經由大專校院和高職的投入，能夠持續培養出支持智慧鐵道發展所需要的人才跟人力，為台灣鐵道永續發展共同努力，教育部會持續支持，為台灣培養優秀鐵道人才。

(中時 )