陸發佈Q1百大短缺職業排行 營銷人員居首 14:002020/04/21 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 營銷人員成為大陸Q1短缺職業之首。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸人社部發佈2020年第1季100個短缺職業排行，其中營銷人員再次位列首位，快遞員職業短缺排名則一口氣上升12位、位列第2。而家政服務員、房地產經紀人、收銀員等3個職業退出前10。 據中新網報導，具體看到短缺前10名職業為營銷員、快遞員、餐廳服務員、保安員、包裝工、焊工、清潔人員、商品營業員、裝卸搬運工與車工。 (旺報 ) #短缺職業 #營銷人員 #快遞員 #餐廳服務員 #保安員 #包裝工 #焊工 #清潔人員 #商品營業員 #裝卸搬運工 也許您會感興趣 推薦閱讀 南市環保局將招考300名臨時清潔人員 11:362020/04/17 生活 兩岸熱門新聞 銅鑼灣書店長林榮基遭潑紅漆 陸委會：必追究責任 - 兩岸 李蘭娟最新研究：發現新冠病毒19項致病性突變 - 兩岸 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 美對疫情追責 耿爽連舉3例：有叫美國賠償嗎？ - 兩岸 前海基會發言人驚傳逝世 享年50歲 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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