大陸人社部發佈2020年第1季100個短缺職業排行，其中營銷人員再次位列首位，快遞員職業短缺排名則一口氣上升12位、位列第2。而家政服務員、房地產經紀人、收銀員等3個職業退出前10。

據中新網報導，具體看到短缺前10名職業為營銷員、快遞員、餐廳服務員、保安員、包裝工、焊工、清潔人員、商品營業員、裝卸搬運工與車工。

(旺報 )