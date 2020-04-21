新冠肺炎疫情，再度刷新投資市場三觀。台灣時間21日凌晨兩點，油價首度驚見負值。5月交貨的美國西德州輕原油價格出現每桶負39美元的價格，相較上週五收盤價仍為相對正常的18.27美元，這段期間驚現300％的跌幅。

投資人此時該如何自保？中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿分析，投資人不妨選擇與原油相關係數較低的資產，避免受到原油價格波動衝擊。據統計，從2018年到今年1月底，這兩年期間，與原油價格相關度最低的資產分別為亞太(不含日本) REITs為0.127，亞太(不含日本)公用事業為0.148，這兩者相較亞太(不含日本)股票指數、高收益債等風險性資產，與原油相關度都來得更低。

陳雯卿表示，相關係數低主要是因為REITs、公用事業這類實質資產，尤其公用事業，往往具備獨佔或寡佔性質，於市場波動期間，依舊能夠提供穩定現金流，能為股價撐開一層防護罩。

中國信託亞太實質收息多重資產基金鎖定REITs、公用事業、基礎建設等，具有穩定現金流，可提供穩定股利、抗通膨、看得見的實質資產，保障投資人資產。

(工商 )