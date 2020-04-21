為迎合餐飲消費習慣改變並搶攻宅食經濟商機，王品集團21日宣布攜手Uber Eats正式揮軍餐飲外送市場，提供王品旗下17個餐飲品牌共353品項選擇，創台灣單一餐飲集團最多門店投入、一次上架最多菜色的新記錄。

為強化品牌形象並提供差異化服務，王品並提供顧客拿到王品集團外送袋，除了品牌識別包裝，袋子上還有「安心卡」，詳細紀錄餐點製作人的姓名、和製作餐點時的體溫、洗手步驟叮嚀及線上顧客滿意度調查。

王品集團執行長李森斌表示，王品集團進軍外送市場秉持3大堅持：1.餐點多樣化，2、包裝安心吃，3．美味送到家。李森斌說，王品各品牌都進行餐點研發測試、營運流程，消費者打開App就能點選，並能快速享用。

李森斌指出，去年王品旗下12mini嘗試與外送平台作成效很好，外送占該品牌營收30%，今年王品與Uber Eats合作並於17日上架，銷售4天外送業績已占總營收15%。李森斌認為，隨著知名度打開與消費者使用習慣增加，外送營收占比可望再成長。

王品各餐廳餐食的食材成本約28%至38%，如今攻進外送市場的食材成本則平約在25%至33%，李森斌表示，王品在外送市場供應的餐食與在餐廳內用的餐食，規格尺寸與重量與搭配組合都有區隔。

王品集團上線外送菜系涵括中、西式、日料、鍋物、地中海輕食等，17個外送品牌包含:王品、夏慕尼、藝奇、原燒、西堤、陶板屋、hot 7、品田牧場、聚、莆田、沐越、青花驕、Su/food、享鴨、丰禾日麗等已在Uber Eats平台開賣，價位自每份64元起至400元不等。

李森斌表示，王品集團動員包括17個事業處、食藝中心、採購、財務等超過25個單位，投入近300人，以600小時馬拉松式會議、試作，決定菜色。353道菜色是從17品牌現有686道的內用菜單中，嚴選260道菜，另外配合外送特性，由王品各品牌主廚專案研發新創93道菜色，這93道菜是平時在王品門店內用也吃不到的隱藏版菜色。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，，Uber Eats 與王品合作投入不少資源，除與貨運業者特別建立團隊，並針對訂單、營運效率與追蹤、客服與顧客滿意各層面建立共識與指標，甚至設置專門上架團隊，以5倍速效率，於一個月內協助王品集團旗下17個品牌、共200間店快速上架至平台，並為餐廳營運人員舉辦多場訓練工作室，以演練線上平台操作和狀況排除。Uber Eats 也透過平台消費軌跡和美味數據分析，幫助王品集團更精準掌握需求，研發最適合外送市場的餐點，促成了上線即能提供93道獨家設計的外送餐點。

(工商 )