「四知堂」是知名的台菜創意料理，也提供西式甜點，中西式的餐點與獨具的餐廳裝潢，深獲得不少名人雅士青睞，但「四知堂」宣佈，由於房租上漲及疫情衝擊之下，決議於4月底結束營業，令人不勝唏噓。

近期受到新冠肺炎疫情影響，四知堂業績下滑近8成，據聯合報報導，四知堂負責人陳超文表示，歇業主要原因在於房東不斷趕人，且多年來已調漲4倍房租，不堪固定成本持續支出，再加上政府的紓困方案最快要等到7月才能撥款，龐大的負擔已無力承擔，因此決定暫時營業。陳超文也期盼能在迪化街等區域再找到下一個營業地點。

開業13年的四知堂，位於濟南路老建築虹廬內，門外沒有明顯的招牌，店名則取自「天知、地知、你知、我知」，店內有著老宅餐廳特有的簡單、樸實又充滿懷舊風格，負責人陳超文曾在唱片圈後才轉戰餐飲，小S的老公許雅鈞也是股東之一，因此許多明星都曾是座上賓。

(中時 )