基隆一名敦睦艦隊士兵確診染疫為案409，基隆衛生局21日指出，經過調閱國光客運監視器仔細比對，確認個案於17日晚間9點35分在國光客運台北車站搭乘1813路線返回基隆，抵達基隆時間約為10點05分，對此，環保局已針對基隆和八堵火車站及市區地下道等行經路線消毒。

基隆客運站一早不少民眾仍前往搭乘客運，有民眾指出，自己要搭乘客運去台北，仍然必須經過客運站才能搭車，就算前一日傳出疫情，但為了上班還是得冒這個風險前往搭乘。

對此，市議員宋瑋莉指出，客運的搭乘已成為破口，衛生局的疫調非常兩光，不僅前一天查明未清晰，就搶先發布消息，導致鎖定目標時，因為落差15分鐘，而瞄準錯誤的班次來追蹤，害市民的安危被至於險地，更是讓防疫的進度大大的晚了一天，她強調，市府為人民安危的最後防線，若市府再慢一拍，就會導致社會群聚感染的爆發，她呼籲政府加緊腳步來追蹤同車乘客的足跡，以避免發生更嚴重的感染狀況。

(中時 )