織田裕二和中島裕翔主演的《SUITS無照律師第2季》是本季少數按原訂日期開播的日劇，但由於疫情持續延燒，在播出兩集之後，劇組緊急宣布第三集延期播放，聲明中表示：「由於新型冠狀病毒感染的擴散，目前已暫停拍攝，因此對第三集的製作產生很大的影響，我們不得不延期播放。在確定新的播放日期後，我們會立刻通知大家。」

為了抗疫，織田裕二和中島裕翔沒工作時都待在家，織田裕二說：「我會嘗試一些平常不會做的事，像是在家裡吃BBQ、做些平常不會煮的料理，也會動手自製如釣魚用具等用品。」中島裕翔則會演奏電子鼓、打沙袋，讓自己動一動，也轉換一下心情。織田聽聞還笑問：「你打沙袋的壓力來源，不會是因為我吧？」讓中島嚇得趕緊澄清：「絕對不是的！」直說和前輩合作相當愉快。

第二集找來了不老國民女神黑木瞳擔任演出嘉賓。（圖／翻攝自富士電視台）

繼第一集請到反町隆史客串航空公司社長後，第二集找來了不老國民女神黑木瞳擔任演出嘉賓，飾演堅持信念絕不妥協的醫院護士長，與織田裕二飾演的律師甲斐正午有精彩的對手戲。兩人過去曾合作過電影《軍火》，這次再度同台飆戲，黑木瞳說：「織田和以前一樣總是充滿活力，在面對作品時態度相當認真、演技熟練，再與他合作覺得既高興又懷念。」《SUITS無照律師第2季》第二集今天（21日）在friDay影音全網獨播。

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(中時電子報)