針對敦睦艦隊成防疫破口，國民黨在臉書粉專發文表示，海軍防疫破口，蔡總統說國防部要負責，國防部說海軍要負責，海軍說小兵要負責？看到民進黨如此，民眾都想問，請問民進黨政府什麼時候才有肩膀，承擔起政治責任？

國民黨說，去年7月爆發私菸案，現在高官都沒事了，只剩小兵還在面對訴訟，前年10月普悠瑪翻車案，高官也都沒事了，時任交通部長的吳宏謀，此時此刻，還能在郵政公司擔任董事長，而基層員工，被檢方依過失致死起訴，獨自面對訴訟。

國民黨表示，看看國防部這幾天的態度，案情像擠牙膏般的發展，不斷重蹈過去的覆轍，雄三誤射案、慶富案，哪一案不是被國會監督，輿論關注後，國防部才一一吐實。

國民黨說，敦睦艦隊不單純是海軍官校的實習與訓練，更是肩負穩固邦誼的重任，航行的路線、停靠的國家都需要國安高層拍板才能定案，但總統的三點聲明卻是推給國防部承擔，而國防部張哲平副部長則是推給了海軍負責，而海軍則是推給小兵隱匿病情未誠實上報，這種層層切割的處理模式，民進黨習慣了！國人可看不慣！

國民黨強調，整起敦睦專案充滿種種不合理之處，而這些人為疏失不斷的累積，最終導致船上官兵休假返家，成為防疫破口。當務之急要求政府儘速完成疫調，落實自主健康管理，還原事情的真相。更重要的是，民主政治就是責任政治，海軍防疫破口，誰執政誰就應該負責！

(中時 )