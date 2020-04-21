行政院版紓困條例修正案今三讀通過，面對國民黨堅持「排富發現金」，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，如果真要發現金，在座所有立委都能領到錢，「請問請蔣萬安你敢領嗎？」他說，最近流行一句話叫叫「社交距離」，但紓困條例有個「政治距離」，若愈接近，與惡的距離就愈近，今天的國民黨就是如此。

柯建銘說，面對紓困條例修正，有8個字要呼籲就是「國家團結，朝野合作」。過去這段時間，台灣在防疫的工作上，因為國家上下一心團結，所以做得很好，也獲得世界各國肯定；接下來，面對紓困工程，希望朝野要繼續合作，而不是吐口水。

「最近有句話叫社交距離，現在則有政治距離，因為政治口水與飛沫非常毒，政治距離愈近，我們與惡的距離就愈近，國民黨今天就是如此。」柯建銘說，國民黨對政院提出的紓困修正案，擺明了為了反對而反對。

柯建銘進一步說，政院版本很清楚就是「給該紓困的人才紓困，不要大撒幣」，所以在追加的1500億預算當中，有1025億用來發現金，其中還有勞保基金325億，總共是1350億，「這不是發現金，什麼才叫發現金？」

柯建銘解釋，政院考量全國總就業勞動人口有1197萬，裡面有44萬人失業，對於這些人是另外以基金處理援助；另外的1150萬人，則是透過勞保來檢視誰該獲得補助；至於沒保險的33萬人，則是透過事業主管機關處理，「把錢用在刀口上，這是民進黨的版本」

柯建銘強調，國民黨團書記長蔣萬安一直說政院版紓困發現金的對象只有300多萬人，有7百多萬人變成紓困孤兒，但請問所有立法委員，要是真的採用國民黨版本，「我們都要被紓困，但我們有失業嗎？蔣萬安你敢領嗎？要講清楚不要混淆視聽，這才叫專業！」甚至國民黨還要撥出一定比例給地方統籌運用，這顯然就是在爭功勞而已，完全不可行，呼籲國民黨別再噴口水。

(中時 )