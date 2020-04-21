傳金正恩病危！亞股全趴 台股終場暴跌298點 13:362020/04/21 中時電子報 徐慈薇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳金正恩病危！亞股全趴 台股終場暴跌298點(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股盤中驚傳北韓領導人金正恩，因心血管手術而病危，在政治風險下，亞洲股市幾乎全面走低，加上油價暴跌，台股受多項不確定因子負面影響，盤中一度向下急殺，加權指數終場重挫298點，收在10288點，成交量1832億元，台積電收盤下跌9元，報295元。 元富投顧指出，在4月底各國解除封城前，股市反彈是出於預期，一旦5月解封後疫情無法得到控制，漲多的股市又缺乏基本面支撐，恐怕還會出現一波殺盤。 (中時電子報) #台積電 #台股 #終場 #盤中 #病危 #金正恩 也許您會感興趣 推薦閱讀 短線雜音暫解 長線資金可望歸隊 04:092020/04/17 財經要聞 疫情恐燒到6月 台積Q2可持平 04:102020/04/17 財經焦點 台積電仍是護國神山 04:102020/04/17 時論廣場 台積電暴衝5％！台股狂飆逾260點 站回10600點 09:052020/04/17 財經 《半導體》展望樂觀 台積飆漲5.5％重登300元 09:432020/04/17 財經 台股基金回神 規模五年新高 04:092020/04/18 金融．稅務 狄鶯母病危彌留 發願折壽10年 04:102020/04/20 娛樂新聞 《盤中解析》台積熄火 台股休兵 11:592020/04/20 財經 CNN：動心臟手術 傳北韓領導人金正恩病危 09:562020/04/21 國際 金正恩動手術病危？南韓火速回應 11:392020/04/21 國際 財經熱門新聞 史上首見「負油價」下周加油能退錢？中油回應了 - 即時 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 慘爆！油價殺破0元 川普慌了…出驚天大招 - 即時 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 傳金正恩病危！亞股全趴 台股終場暴跌298點 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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