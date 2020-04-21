台股盤中驚傳北韓領導人金正恩，因心血管手術而病危，在政治風險下，亞洲股市幾乎全面走低，加上油價暴跌，台股受多項不確定因子負面影響，盤中一度向下急殺，加權指數終場重挫298點，收在10288點，成交量1832億元，台積電收盤下跌9元，報295元。

元富投顧指出，在4月底各國解除封城前，股市反彈是出於預期，一旦5月解封後疫情無法得到控制，漲多的股市又缺乏基本面支撐，恐怕還會出現一波殺盤。

(中時電子報)