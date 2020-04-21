新冠肺炎病毒肆虐，全球積極研究病毒藥物之際，桃園市「滿合誓願念佛會」大溪分會孫姓負責人夥同戴姓男子，向信眾誆稱有醫治病毒的「龍精」，要募資製藥送患者，以1萬元為單位捐款，捐款者也獲「龍精」。台中檢調循線搜索查獲，經檢驗「龍精」竟只是一般酵素產品，將孫男依違反《傳染病防治法》等罪嫌以交保15萬元，戴男則請回，全案擴大偵辦中。

台中市調查處調查發現，「滿合誓願念佛會」大溪分會67歲孫姓負責人夥同60歲中和分會戴姓男子，在2020年2月初，購入一批瓶裝酵素產品，向信眾誆稱，產品名為「龍精」，是由奇人道僧耗時27年研發而成，早在2003年間成功醫治SARS病患。

孫男宣稱，「龍精」也治癒上百名癌症病患，可以用來醫治新冠肺炎，規劃要募集2000萬元經費，用來生產1萬瓶「龍精」，送給大陸新冠肺炎患者飲用。

孫男等人號召信眾共襄盛舉，以1萬元為單位捐款，捐款者也獲得「龍精」飲用，引起信眾一窩蜂捐款，1名蒲姓信眾，還透過通訊軟體line對外發送『「龍精」為新冠肺炎解藥』等不實訊息，向民眾募捐，沒想到，短短幾天就募到約200萬元。

中市調查處獲報，將「龍精」送檢驗，竟發現只是一般酵素食品，而報請台中地檢署偵辦。台中地檢署檢察官張桂芳在4月初先後搜索孫及戴男住所，共查獲約90瓶「龍精」及自製標籤等證物。

孫男到案辯稱，他的師父曾發明過「龍精」，他找到效果「類似龍精」的產品，若檢方有疑，他可陸續退回募款。檢察官複訊後，諭令將孫男以《傳染病防治法》及詐欺罪嫌，諭令以15萬元交保，戴男請回。

(中時 )