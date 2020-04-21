市議員黃守達（右）將分裝好的口罩送到藥局，防疫路上不缺席，一定能攜手共度難關。（台中市議員黃守達服務處提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎全球大流行，全台藥師扛起販售口罩重任，除原本藥局業務外，每天須撥出時間分裝、販售口罩，加上口罩販售逐漸增量，讓藥師大喊吃不消；市議員黃守達特統整需要協助的藥局，並與台中市婦女發展協會合作，每天出動「防疫媽媽隊」助一臂之力，協助藥局分裝口罩，。

黃守達表示，新冠疫情嚴峻，全球口罩大缺貨，好在台灣反應的快，讓民眾還有穩定且便宜口罩可購買。但增加的販售口罩業務造成藥師們壓力，他為此特地走訪選區藥局了解各藥局狀況，並與台中市婦女發展協會合作，邀集志工到服務處協助分裝口罩減輕藥局負擔。

台中市婦女發展協會創會長魏淑珠說，協會志工們都很希望在疫情期間能夠盡一份心力，即便後來口罩數量增多也從不喊累；且「防疫媽媽隊」們分裝口罩從不馬虎，一定洗淨雙手，也會戴好手套、口罩才上工，分裝時也會仔細檢查口罩品質，十分謹慎細心，連藥師們都讚不絕口。

黃守達指出，從3月開始除例假日，婦展會志工們每日都準時到服務處報到，協助數間藥局分裝口罩，分裝完畢後再將口罩送回藥局販賣；這樣的工作看似簡單，但其實頗為耗時費力，很感謝志工們願意投入協助，讓藥師們在嚴峻的防疫期間有機會喘口氣。

14天9片的口罩新制上路後，需分裝的口罩數量大幅增加！西區土庫里粟藍倩里長近日也帶領鄰長號召志工一起加入口罩分裝行列。黃守達說，台灣防疫成果全世界有目共睹，多虧第一線防疫人員的努力，也感謝願意支援的志工朋友們，防疫路上不缺席，大家一定能攜手共度難關。

(中時 )