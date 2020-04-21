海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，目前已有24名官兵確診，然而，軍方後續解釋也屢遭質疑及打臉。前疾管局副局長施文儀直言，最懂作戰的軍方卻無視指揮權的存在。他說這起事件是疫情有史以來最嚴峻的考驗，建請行政院長蘇貞昌指派副院長陳其邁及國防部次長或副部長，來擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官。他直言，「換時中？不如加派副指揮官！」

施文儀在臉書表示，十七年前軍中發生中校染SARS事件，當時的行政院長游錫堃在行政院召集的會議中裁示有關生物安全事項，軍方須服從衛生署的指揮。然而，磐石敦睦活動事前未諮詢指揮中心，艦内病情未能上傳，事發軍人不敢誠實以對，命令流與資訊流形成滯流，在中央流行疫情指揮中心CECC成立期間，最懂作戰的軍方卻無視指揮權的存在，防疫視同作戰，但作戰並未視同防疫！

施文儀認為，台灣發生磐石敦睦染疫事件，是疫情有史以來最嚴峻的考驗，本來應該是行政院長蘇貞昌親任指揮官最佳時機，以宣示國防部應服從指揮中心之決心，也可讓陳時中部長稍微休息，但考慮陳部長之不可替代性，建請蘇院長指派陳其邁副院長及國防部次長或副部長來擔任副指揮官，並效法當年游院長之裁示，公開宣示國防部於武肺防疫相關業務，均須聽從指揮中心之指示。

施文儀說副院長擔任副指揮官雖略有違官等倫理，但卻可宣示戰時之指揮中心之權威性，防止官僚體系的命令流不流；國防部派次長或副部長來指揮中心擔任副指揮官，除協助處理敦睦事件外，同時防止各軍種之防疫未落實，並象徵軍方也防疫視同作戰。

(中時電子報)