新北市汐止區鄭姓女子今年2月16日排隊等藥局開門購買口罩，見員警告發違停車輛而心生不滿，辱罵員警三字經，又在臉書「汐止集團」社團貼文，貶損員警的社會評價，遭控妨害公務，士林地檢署偵結，認犯案後已獲員警原諒，予以緩起訴處分，並向社區或公益團體提供40小時義務勞務。

鄭女今年2月16日上午8點25分，在汐止區樟樹一路，見汐止警分局交通分隊李姓員警正在開單告發違停車輛，一旁藥局則有民眾排隊等候藥局9點開門營業，認為員警只顧績效，當場辱罵員警「幹Ｘ娘」、「賊頭」、「土匪」、「搶錢」等語。

過5分鐘，鄭女又在Facebook社團貼文「一大清早就在開單拖車硬來，眼睛瞎的賊頭沒看到車主在排隊等藥局開門拿口罩，現今社會賊頭除了開單闖業績，好像什麼都不會做，社會也更沒有真正的人民保母存在，全都剩為業績的流氓賊頭」。並附上執勤過程的照片，貶損員警的社會評價。

犯案後，鄭女坦承犯行，並表示悔悟，也獲得員警的原諒，檢察官處分緩起訴，為期1年，並在8個月內，向指定的政府機關或符合公益目的的機構，提供40小時的義務勞動。

(中時 )