疫情當頭，電動機車產業已全力配合政府紓困，降價嘉惠消費者，但銷量依然低迷，主要就是政府持續補助不環保的燃油機車。SMAT台灣智慧移動產業協會指出，台灣在這波防疫工作領先全球，有目共睹；可惜永續政策卻吊車尾，遭國際人士質疑台灣至今還在補助燃油車輛，不免抹煞了政府在其他方面的努力。

Gogoro 產品長彭明義表示，Gogoro 的海外股東之一是在全球力倡環境永續議題的前美國副總統高爾，他因認同Gogoro 的理念而注資認股，但高爾去年曾在會議中質疑，為何台灣不但移除 2035 年機車全面電動化的長期目標，從 2020 年起甚至開始補助購買燃油機車？「說實在，Gogoro 也被問得啞口無言。」

SMAT台灣智慧移動產業協會秘書長郭錦程表示，今年以來電動機車掛牌總數降低，是一個極大的警訊，代表產業和政府共同努力了許多年，才培養出來的國內電動機車市場和生態系，很可能因為一個錯誤政策，就讓過去的努力功虧一簣。

時代力量立委王婉諭4月初也在立法院衛環委員會的質詢中指出，環保署在政策上雖然訂出溫管法的修法方向：補助民眾汰換電動汽機車、打造低碳交通、降低氣候變遷衝擊；但實際上今年開始環保署對新購電動機車補助卻歸零，「（政府）在實際作法上與政策方向並沒有一致，環保署應該在作法上修正，貼近原本預期的目標與政策。」因此王婉諭委員已經要求環保署，必須在一個月內針對新購電動機車的補助政策予以檢討，提出報告。

SMAT台灣智慧移動產業協會表示，台灣防疫工作已經成功做到世界第一，是全球典範！但現在卻因為補助購買燃油機車，被國際人士視為永續政策吊車尾，留下惡名，難免抹煞了政府與全民的努力成果。因此期待政策能以國民健康、環境永續、產業轉型為念，恢復對消費者的新購電動機車補助，藉由鼓勵電動機車發展，打造台灣成為低碳智慧交通的典範。

(中時 )