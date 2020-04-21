情債對上錢債，非死即傷！婚姻本應是愛情的最佳見證，然很多人在成為夫妻後，才知婚姻根本是人生的絕路，美女理財作十方老師，就在節目中透露自己跟初戀男友長跑8年終於盼到結婚，沒想到婚後等著的是惡夢，非自己造成著債務幾乎壓垮兩人，讓她只能抱著孕肚流淚度日。

十方老師作客《單身行不行》，透露自己曾是人人稱羨的「初戀結婚」，沒想到婚前1個月，未婚夫才告訴她，未來大伯在外欠債2百萬，夫妻倆必須幫著清償，而十方老師自己的家庭，就是有個染上賭癮欠債的叔叔，搞得家人之間烏煙瘴氣，因此她對債務很敏感，一度想放棄結婚，但最後還是妥協完成婚姻大事，婚禮上還被朋友問：「新娘的臉怎麼這麼臭？」。

而婚後，一邊得拿家用回家，一邊要幫夫家償債，十方老師看著家帳本上頭的錢進來，又馬上還出去，讓當時懷孕的她忍不住每天以淚洗面，老公的壓力也到達臨界點，之後老公鼓起勇氣，跟公公說希望他賣掉一塊閒置的土地來整頓家庭債務，沒想到公公暴怒，覺得兒子不孝，身為媳婦的她也不能說什麼，當天就這樣被轟出家門，如今想來，讓十方老師相當感慨，出書分享經驗並呼籲眾人，面對債務必須審慎良好溝通，免得傷錢又傷感情。

(中時電子報)