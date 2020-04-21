中保科(9917)看準「宅食」經濟商機，旗下中保無限家電商平台，全力搶攻冷凍食品和即食食品市場，除了熱銷的復興空廚調理包，即日起獨家開賣新加坡國民湯品「The Soup Spoon(匙碗湯)」熱銷6款湯包和經典「辣螃蟹醬包」。

中保科2019年底獨家代理「The Soup Spoon(匙碗湯)」來台營運，目前在北市大直、新北市新莊共兩家門市。為了方便消費者防疫期間在家需求，中保網路購物商城 即日至5月17日限時推出799元和950元的湯包組合，宅配到府，搶食「宅食」市場大餅。

中保科指出，有別於坊間的即時湯品，The Soup Spoon(匙碗湯)的湯包不含任何防腐劑，關鍵在於湯包製作過程採用「HPP 超高壓低溫」技術，完整保存湯品食材的原汁原味。冷藏湯包不需要費時解凍，只要簡單微波或以電鍋、瓦斯爐復熱，短短幾分鐘就可食用。除了單吃，也可以依個人口味，自行發揮創意，譬如家裡現成的白飯加上「經典俄式蘑菇濃湯」一起加熱，加點起司、奶油、青蔥後，就是「蘑菇燉飯」，簡單步驟，在家輕鬆品嘗義式料理。

(時報資訊)