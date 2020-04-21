疫情讓不少課程被迫中斷，但學習不應有空窗期，「線上自學」模式已成為最上道的進修管道，遠傳(4904)今(21)日宣布，與線上英語教育品牌TutorABC攜手合作，推出全新方案，搶攻這波宅在家的學習商機。

遠傳表示，本攜手線上英語教育品牌TutorABC攜手合作，即日起申辦699元資費方案，無論是攜碼、新申辦或是續約用戶，就可以享有16堂專業師資的線上英語課程，更能享受遠傳優質的4G行動上網吃到飽，以及網內互打免費的電信服務，若是申辦1399元資費，既能享受TutorABC或tutorJr價值近3萬元的課程，換算下來，每個月只需約400元就可以享受上網吃到飽。

遠傳表示，方案內容設計依據專業英語教學師資建議，讓用戶在兩個月內持續上課，TutorABC & tutorJr還能依據個人語言學習的需求，搭配彈性、自由的選課。

TutorABC & tutorJr是全球規模最大的線上真人教學平台，由美國矽谷技術團隊研發創立，服務對象從青少年到企業專業人士，憑藉獨創、獲得專利的「動態課程系統」，媒合學習者與全球外籍顧問，精準打造定製化課程和教材，開創獨有的在線真人互動及實境教學模式。在全球80個國家、100個城市，擁有超過30,000名外籍顧問，是英語線上教育的領導品牌。

(時報資訊)