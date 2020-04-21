台北市一名酒店女公關日前確診新冠肺炎、引起社會譁然，疫情指揮中心下令，自4月9日起，全國凡是有男女陪侍店家立即停業配合防疫，因此這天又被酒店公關們戲稱為「國際上岸日」；但桃園1間小吃部卻仍違規暗自營業，平鎮警分局今（21）日凌晨接獲民眾檢舉後，當晚立即臨檢該店家，果不其然當場將店家逮個正著，當場告誡業者即刻停業外，後續將函報桃園市政府相關局處進行裁處。

警方調查，21日凌晨接獲民眾檢舉指稱，平鎮區廣明路上1家有女陪侍的小吃部傳出喧囂的卡拉OK音樂聲，疑似無視政府防疫措施，私下違規營業，警方立即派員前往臨檢，當場查獲該小吃店違規營業。

小吃部遭臨檢當晚正是店內重新裝潢後，「試營運」的第1天，豈料，竟被警方臨檢查獲，警方當場告誡店家不得營業，並將抄豋相關資料，後續移請桃園市政府相關局處裁處。

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(中時電子報)