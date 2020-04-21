王宇婕日前和媽媽蕭瑤一同上《一袋女王》，互相爆料對方的趣事與糗事。王宇婕說媽媽蕭瑤是個很懂得苦中作樂的人，她回憶小時候還住在印尼時，爸爸跟媽媽吵架如果心情不好是會動手打人的，媽媽可能前一秒剛被爸爸打完，等爸爸一離開家門馬上擦乾眼淚，帶著她跟哥哥玩些有的沒有，對此蕭瑤表示當時她的想法是，小孩在情緒低落的時候，一定要把情緒平衡一下才能有正面能量。

蕭瑤表示為了平復小孩的情緒，當下就會帶著王宇婕跟哥哥，架起很大的全身鏡學著電視機裡的老師跳舞，或是把棉被毯子掛在牆上，拿桌燈打光，加上最重要的風扇，家裡馬上變成沙龍寫真攝影棚，王宇婕笑說：「所以我從小就知道拍照一定要有風扇。」然後3人就拿出爸爸的相機拍起照片，但只要聽到爸爸的車子叭叭兩聲時，30秒內媽媽蕭瑤就得把臉上的濃妝抹掉，在傭人的幫忙下把所有東西拆掉丟進房間，立刻恢復原狀。

蕭瑤也不忘爆料女兒王宇婕常自不量力，王宇婕自爆去年為了一台突然插入車道的車子，差點撞到其他車，氣得她猛按喇叭追車，結果雙方下車要理論時，王宇婕忘了打P檔，車子竟然開始滑行，嚇得她趕緊上車把車停住，烏龍到架也吵不下去，只能匆匆丟下一句：「你這樣開車害我差點撞車。」就趕緊離開真是糗爆了。

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(中時電子報)