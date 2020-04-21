據新浪財經報導，截至21日上午收盤，滬指報2813.95點、跌1.35％；深成指報10431.15點、跌1.79％；創指報2003.91點、跌1.93％。

從盤面上看，數據中心、燃料乙醇、國防軍工等板塊，位居板塊漲幅榜前列；光刻膠、半導體、氮化鎵板塊則居板塊跌幅榜前列。

(旺報 )

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