A股三大股指單邊下行 滬指跌1.35％ 13:452020/04/21 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸A股21日三大股指上午單邊下行。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新浪財經報導，截至21日上午收盤，滬指報2813.95點、跌1.35％；深成指報10431.15點、跌1.79％；創指報2003.91點、跌1.93％。 從盤面上看，數據中心、燃料乙醇、國防軍工等板塊，位居板塊漲幅榜前列；光刻膠、半導體、氮化鎵板塊則居板塊跌幅榜前列。 (旺報 ) #板塊 #前列 #半導體 #漲幅 #國防軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積電仍是護國神山 04:102020/04/17 時論廣場 《美股》台積電獲利亮眼 美半導體股勁揚 09:092020/04/17 財經 《半導體》展望樂觀 台積飆漲5.5％重登300元 09:432020/04/17 財經 《熱門族群》台積電維持資本支出 供應鏈群起歡呼 10:172020/04/17 財經 《其他電子》迅得Q2很樂觀 半導體佈局入收割期 14:152020/04/17 財經 《其他電子》朋億：Q2緩慢復甦 H2還不明朗 17:392020/04/17 財經 《證交所》台股本周漲4.33％ 上市股票總市值32.21兆元 17:392020/04/17 財經 台積領漲費半 國內連動ETF成交量倍增 21:052020/04/17 財經 全球半導體支出 估年減3％ 04:092020/04/18 財經要聞 陸廠復工 朋億Q2營運奮起 04:092020/04/18 證券．權證 兩岸熱門新聞 李蘭娟最新研究：發現新冠病毒19項致病性突變 - 兩岸 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 前海基會發言人驚傳逝世 享年50歲 - 兩岸 美對疫情追責 耿爽連舉3例：有叫美國賠償嗎？ - 兩岸 鍾南山：陸錯失新冠藥物大規模臨床研究機會 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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