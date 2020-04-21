新竹市長林智堅（右）今天前往國中會考試場勘查時表示，因應新冠肺炎疫情，新竹市府加碼辦理4大防疫措施。（陳育賢攝）

109年國中教育會考將於5月16、17日登場，因應新冠肺炎疫情，新竹市府加碼辦理4大防疫措施，包括考生動線分流地貼、提供消毒酒精溼巾、設置「家長連絡區」、設置保持距離的「考生休息區」，要讓考生安心、家長放心。

教育處表示，竹苗考區今年報名人數共計有1萬5589人，其中於新竹市應考之考生共計5558位，考場分別設置於新竹高中、新竹女中、新竹高工、新竹高商等4校。

依據相關規範，考試期間居家隔離、居家檢疫及經採檢但尚未接獲檢驗結果者，一律不得參加5月16、17日的國中教育會考，上述學生可參加補考，並採外加名額方式辦理，不會影響到其他考生權益。目前補考日期初步規畫於5月30、31日舉行，實際補考日期屆時將視疫情情況與發展由中央統一公告。

教育處指出，會考當天所有人員進入考場前均須通過體溫量測，經量測後額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第2次量測。

經現場護理師確認發燒的考生，將個別引導至「備用試場」應試，以確保考生權益，避免考場入口因量測體溫造成人潮聚集，所有考場都會架設紅外線熱像儀進行初步體溫量測。

新竹市政府也將於考場外及重要路口加派警力維持交通順暢、並補助各考場設置地貼標示，加強考生動線分流引導。

市長林智堅今天前往試場勘查時表示，考量國中教育會考參與人數眾多，除安排考場加強消毒外，教育部提供給所有考生於考試當日每人每日1片口罩。

教育處長黃錦能表示，今年會考家長雖不能陪考，但市府要請家長放心，竹市已透過相關局處會商，請各考場學校以最高規格進行防疫準備，同時要求國中端加強考生服務，務必確保考生能擁有安心應試的環境。

此外，新竹市政府更加碼4大防疫措施，包括提供每位考生酒精溼巾，考生除勤洗手外，亦可透過酒精溼巾加強消毒，口罩及酒精溼巾屆時將由國中提早發給考生。

另還有考生動線分流地貼、設置「家長連絡區」讓家長短暫停留、設置充足、保持距離的「考生休息區」。

教育處同時提醒考生，相關應考用品及口罩務必於考前1天備妥，考試當日請提早出門，以安定的心情從容應試，另特別提醒考生，除用餐時間外，其餘時間請進入考場後務必全程佩戴口罩，於試場內拒絕佩戴且經勸導不聽者，依試場規則及違規處理要點處理。

(中時 )