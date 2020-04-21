海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，有24名官兵確診，各縣市地方政府急忙疫調，確認24名官兵足跡遍及西台灣13縣市，從最北的北北基到最南端的高雄、屏東，卻獨獨漏了彰化縣，有彰化網友轉貼臉書粉專《停班停課最新通知 Taiwan Alerts》圖表，自我解嘲反問「這是大佛再次發威嗎？」引發熱烈討論。

根據各縣市政府所公布資料，24名確診官兵分別居住在西部9個縣市，北、中、南都有；而這些人下軍艦後自4月14日至4月17日期間，移動軌跡遍布全台13縣市。粉專所整理出的足跡及時程表被瘋傳引用，讓更多人一次看懂看明白。

劉姓網友分享該臉書粉專圖表，有人馬上留言指「因為彰化是全台最不好玩縣市」、「都在海上憋了一個多月，鬼才會來彰化玩啊！」彰化縣議員吳韋達也忍不住在個人臉書動態貼文納悶反問「是不是彰化沒什麼好玩的？被漏的真徹底，不知道該開心還是難過。」

不過也有網友留言說，「彰化不是很多名勝景點跟美食嗎？」、「因為扇形車庫暫停開放了」、「颱風也不會來彰化啊」、「感謝護縣大佛」、「媽祖保佑、宜居彰化」、「被排擠了~~邊緣縣；突然覺得當邊緣人好像也不錯」。

(中時 )