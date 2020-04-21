全民拚防疫，各種管制措施陸續施行，民眾喜愛逛的夜市也開始進行人流管制，台灣彩券公司今（21）日發行刮刮樂「麻將賓果」，玩法設計概念源自於夜市小攤遊戲，讓民眾宅在家防疫也能體驗逛夜市玩遊戲的趣味，一解為了防疫減少外出的鬱悶。

台彩表示，刮刮樂「麻將賓果」每張售價新臺幣200元，頭獎200萬元共有4個，超過17萬個1,000元（含）以上的獎項，總獎項超過166萬個，總獎金逾6億元，總中獎率32.55％。

台彩說，刮刮樂「麻將賓果」是一款益智延長型玩法的刮刮樂，結合「麻將」瞇牌慢慢刮、慢慢對及「賓果」號碼連線拼獎金兩大特性，2018年首次上市就受到不少民眾喜愛，今（109）年發行適逢全民拼防疫時期，希望能為喜愛益智延長型玩法的消費者提供防疫期間少出門、待在家的最佳消遣，娛樂之餘還能兼顧公益。

台彩進一步指出，民眾每買一張刮刮樂，都可以發揮公益彩券愛心助人的本質，台灣彩券公司邀請大家一起「買彩券、做公益、積功德」。

(工商 )